أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في مدينة إسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا.

وانطلق اللقاء في "قصر وحيد الدين" الرئاسي بمدينة إسطنبول، عند الساعة 17:05 (3+ ت.غ).

ويشارك في الاجتماع عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله حسين اللافي، فيما يحضر عن الجانب التركي متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

وتعتبر زيارة المنفي إلى تركيا الأولى من نوعها بعد توليه منصبه، ومن المنتظر أن يبحث الجانبان العلاقات التركية الليبية المتجذرة من كافة النواحي.

وخلال الاجتماع، من المرتقب أن يتناول أردوغان والمنفي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، تسلم كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مهامهما لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة.

وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة برئاسة الدبيبة ومجلسا رئاسيا برئاسة المنفي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.