وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد231 إرهابيا منذ مطلع مارس

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد قواتها 231 إرهابيا منذ مطلع مارس/آذار الجاري، في عمليات مستمرة داخل البلاد وخارجها.

وفي موجز صحفي بالعاصمة أنقرة، الجمعة، أوضحت مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، الرائدة "بينار قره"، أن "مكافحة الإرهاب مستمرة بحزم".

وأشارت إلى تحييد القوات المسلحة التركية 183 إرهابيا في مناطق عمليات سوريا خلال مارس الجاري.

وعلى صعيد آخر، قالت قره: "جددنا دعوتنا لنظرائنا اليونانيين بشأن عقد الاجتماع الرابع حول تدابير تعزيز الثقة في أنقرة".

وأكدت مواصلة تركيا "موقفها البناء في حل المشاكل".

ولفتت "قره" إلى أن القوات المسلحة تواصل حماية مصالح تركيا في بحر إيجه وشرقي المتوسط، إلى جانب حماية حقوق قبرص التركية.

وانطلقت أولى اجتماعات بحث تدابير بناء الثقة بين تركيا واليونان، في أثينا بين 20 و25 مايو/ أيار 2019، لتباحث التدابير الواجب اتخاذها لزيادة التعاون فيما يتعلق بالمياه الإقليمية.