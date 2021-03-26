تركيا أجرت أكثر من 14 مليون عملية تطعيم ضد كورونا

قال وزير الصحة إن تركيا أجرت أكثر من 14 مليون عملية تطعيم ضد فيروس كورونا حتى يوم الخميس.

وأوضح فخر الدين قوجة في تصريحات صحفية أن تركيا تنتظر وصول 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا بنهاية مايو/أيار المقبل.

وأوضح أن إجمالي اللقاحات التي استلمتها بلاده من الخارج حتى اليوم بلغ نحو 28 مليون جرعة.

وأشار إلى استلام 1.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" الألماني الأمريكي (خلال اليومين الماضيين).

وتابع: "بحلول بداية أبريل/نيسان المقبل، ستصل عدد جرعات فايزر- بيونتيك إلى 4.5 ملايين".

وحول اللقاح المحلي، أشار إلى إمكانية الانتقال إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح المحلي نهاية أبريل/نيسان المقبل.

وأشار إلى بدء المباحثات مع الجانب الروسي للحصول على لقاح "سبوتنيك" المضاد لكورونا.

وأطلقت تركيا حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدءا بالعاملين بالقطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.