تركيا تعزي مصر بضحايا حادث القطارين في سوهاج

قدمت تركيا تعازيها إلى مصر في ضحايا حادث اصطدام قطاري ركاب، الجمعة، بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد، الذي خلف عشرات الضحايا.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون: "تلقينا بخالص الحزن خبر وفاة وإصابة العديد من المواطنين جراء حادث القطارين بجمهورية مصر العربية".

وأعرب في تغريدة باللغة العربية عبر تويتر عن أمله بالشفاء العاجل للمصابين، متقدما "بخالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق والصديق في هذا الحادث الأليم".

بدوره، عبّر المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم عمر تشليك، عن تعازيه للشعب المصري جراء حادث تصادم قطاري ركاب.

وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: "تلقيت ببالغ الأسى نبأ مقتل الكثيرين في حادث القطارين، وأتقدم بالتعازي للشعب المصري".

وأسفر حادث التصادم بين قطارين في محافظة سوهاج، الجمعة، عن مصرع 32 شخصا وإصابة و108 آخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية.