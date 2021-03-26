رئيس المجلس الأوروبي يزور تركيا في أبريل القادم

قال رئيس المجلس الأوروبي إنه على اتصال مع المسؤولين الأتراك لأجل ترتيب زيارة لتركيا في شهر أبريل/نيسان القادم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شارل ميشيل مع رئيس المفوضية أورسولا فون دير لاين، بعد القمة الأوروبية التي نظمت عبر تقنية الفيديو.

وأعرب ميشيل عن أمله في تحسين العلاقات مع تركيا، مؤكداً أهمية بقاء العلاقات معها جيدة.

وأشار إلى أهمية الوضع في شرقي المتوسط بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مرحباً بخفض التوتر فيها بالآونة الأخيرة.

وقال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع المزيد من المقترحات الملموسة على الطاولة، في حال استمرار الموقف الإيجابي من قبل تركيا.

وأشار إلى أن قضايا تحديث اتفاقية الوحدة الجمركية والتواصل عبر المجتمعات الأوروبية، والسفر بالإضافة للهجرة من أهم القضايا على الطاولة بين الاتحاد وتركيا.

ولفت إلى أن القادة الأوروبيين سيتخذون قرارات رسمية في قمتهم بشهر حزيران/يونيو بعد تقييمهم للعلاقات بين الطرفين.