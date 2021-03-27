زعيم الحركة القومية التركي يدين الاعتداء على مسجد في قبرص الرومية

أدان زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، الاعتداء على مسجد في الشطر الرومي من جزيرة قبرص.

وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر، السبت، تطرق باهتشلي إلى الاعتداء الذي طال مسجدا بقرية إبيسكوبي في قبرص الرومية.

وقال: "أدين الاعتداء البغيض على مسجد في مدينة ليماسول بقبرص الرومية".

وأضاف: "الذين رددوا هتافات الموت للأتراك بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لعصيان مورا (حرب انفصال اليونان عن الدولة العثمانية عام 1821)، والذين رسموا الصلبان باللون الأزرق على جدران المسجد، هم أناس دنيئون وجبناء وآثمون".

وتابع: "عصيان مورا هو مأساة دموية تركت ندبا في ماضي الأمة التركية. حدثت خلاله إبادة جماعية حقيقية راح ضحيتها قرابة 40 ألف تركي مسلم. البشرية لا تزال صامتة تجاه هذا القتل الجماعي".

والخميس، خط مجهولون عبارات مناهضة للأتراك على جدران مسجد قرية إبيسكوبي التابعة لمدينة ليماسول في قبرص الرومية، فضلا عن رسم العلم اليوناني.