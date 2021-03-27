مسؤول أوروبي: قرارات قمة الاتحاد المتعلقة بتركيا مهمة من جوانب عديدة

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا السفير نيكولاس ماير-لاندروت، الجمعة، على أهمية قرارات قمة زعماء الاتحاد المتعلقة بتركيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده، في مبنى بعثة الاتحاد بالعاصمة التركية أنقرة، لتقييم قرارات قمة الزعماء، التي وصفها بـ"القرارات المهمة من جوانب عديدة".

وأشار ماير-لاندروت إلى أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا في بيان الخميس، استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب.

وأمس الخميس، عقد زعماء دول الاتحاد الأوروبي، قمة افتراضية، بسبب ارتفاع إصابات كورونا مؤخرًا، بعد أن كان مقررا عقدها وجاهيا، وأصدروا بيانًا يتضمن قرارات بشأن العلاقة مع تركيا.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى استمرار تطلعات زعماء دول الاتحاد بخصوص ضرورة تخفيض حدة التوتر شرقي البحر المتوسط.

وأضاف أن ملفات سيادة القانون والحقوق الأساسية في تركيا ما زالت تعتبر "مصدر قلق أساسي"، بحسب بيان القمة.

وأوضح أن زعماء الاتحاد حددوا المجالات التي سيجري فيها تعزيز التعاون مع تركيا، مثل تكثيف اللقاءات بخصوص اتفاقية الاتحاد الجمركي، وإعادة بدء حوار رفيع المستوى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كالسلامة العامة والمناخ ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.

وأردف أن البيان أشاد باستقبال تركيا لنحو 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، فضلا عن توافق الزعماء بشأن ضرورة مساعدة الدول المستقبلة للاجئين السوريين، مثل تركيا والأردن ولبنان وباقي دول المنطقة.

كما لفت المسؤول الأوروبي إلى ضرورة تعزيز التعاون مع تركيا في مجال إدارة أزمة الهجرة.

والخميس، رحبت وزارة الخارجية التركية، بإعلان زعماء الاتحاد الأوروبي، استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب، وتشديدهم على أن من مصلحة الاتحاد التعاون مع أنقرة وبناء علاقات على أسس المصالح المتبادلة.