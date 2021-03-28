تشاوش أوغلو يلتقي رجال أعمال أتراكا في طاجيكستان

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، رجال أعمال أتراكا في طاجيكستان التي يزورها لحضور المؤتمر الوزاري لمجموعة "قلب آسيا-عملية إسطنبول" التاسع.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدة عبر تويتر، الأحد، إنه التقى في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، رجال الأعمال الأتراك الذين يقدمون مساهمات كبيرة للعلاقات بين البلدين.

وأشار الوزير التركي إلى أن اللقاء مع رجال الأعمال تناول إمكانات التعاون.

وأكّد تشاوش أوغلو خلال اللقاء أن تركيا ترغب في التركيز على التعاون مع آسيا الوسطى والعالم التركي.

وفي وقت سابق الأحد، وصل وزير الخارجية التركي إلى طاجيكستان، لحضور المؤتمر الوزاري لمجموعة "قلب آسيا-عملية إسطنبول" التاسع.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة: "وصلنا طاجيكستان الشقيقة لبحث العلاقات الثنائية الودية وحضور المؤتمر الوزاري التاسع لقلب آسيا-عملية إسطنبول".

من جانب آخر، قالت الخارجية التركية في بيان، إن زيارة تشاوش أوغلو إلى طاجيكستان ستستمر حتى 30 مارس/آذار الجاري.

وأوضح البيان أن تشاوش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين ورئيس البلاد إمام علي رحمان.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر الوزاري التاسع لمجموعة "قلب آسيا-عملية إسطنبول"، سيعقد يوم 30 مارس الجاري.

وتأسست مجموعة "قلب أسيا - عملية إسطنبول"، عام 2011، بمبادرة من تركيا وأفغانستان، وتناقش اجتماعاتها سبل تحقيق السلام، ومكافحة التعصب ضد المعتقدات الدينية والتمييز المبني على أساس المعتقد، إضافةً إلى مكافحة الإرهاب والفقر، وغيرها من القضايا.

ويبلغ عدد أعضاء المجموعة، 14 بلدا، هي تركيا، أفغانستان، باكستان، الصين، روسيا، الهند، إيران، أذربيجان، كازاخستان، قرغيزيا، طاجيكستان، تركمانستان، السعودية والإمارات، كما يدعمها 17 بلدا آخر، و12 منظمة دولية.

وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع أفغانستان ودعم جهود السلام في هذا البلد الذي يعاني ويلات الحروب منذ عقود.