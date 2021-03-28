تشاووش أوغلو في طاجيكستان لحضور مؤتمر "قلب آسيا-عملية إسطنبول"

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إلى طاجيكستان، لحضور المؤتمر الوزاري لمجموعة "قلب آسيا-عملية إسطنبول" التاسع.

وأوضح تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر، أنه سيبحث مع مسؤولي طاجيكستان، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين إلى جانب حضور المؤتمر.

وقال في هذا السياق: "وصلنا طاجيكستان الشقيقة لبحث العلاقات الثنائية الودية وحضور المؤتمر الوزاري التاسع لقلب آسيا-عملية إسطنبول"

من جانب آخر قالت الخارجية التركية في بيان، إن زيارة تشاووش أوغلو إلى طاجيكستان ستستمر حتى 30 مارس/آذار الجاري.

وأوضح البيان أن تشاووش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين ورئيس البلاد إمام علي رحمان.

ولفت البيان إلى أن المؤتمر الوزاري التاسع لمجموعة "قلب آسيا-عملية إسطنبول"، سيعقد يوم 30 مارس الجاري.

وتأسست مجموعة "قلب أسيا - عملية إسطنبول"، عام 2011، بمبادرة من تركيا وأفغانستان، وتناقش اجتماعاتها سبل تحقيق السلام، والتعصب ضد المعتقدات الدينية، والتمييز المبني على أساس المعتقد، إضافةً إلى مكافحة الإرهاب والفقر، وغيرها من القضايا.

ويبلغ عدد أعضاء المجموعة، 14 بلدا، هي تركيا، وأفغانستان، وباكستان، والصين، وروسيا، والهند، وإيران، وأذربيجان، وكازاخستان، وقرغيزيا، وطاجيكستان، وتركمانستان، والسعودية، والإمارات، كما يدعمها 17 بلدا آخر، و12 منظمة دولية.

وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع أفغانستان ودعم جهود السلام في هذا البلد الذي يعاني من ويلات الحروب منذ عقود.