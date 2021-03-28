رئيس جمهورية شمال قبرص التركية: مواقف أنقرة شرق المتوسط عززت مكانتنا الإقليمية

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، إن مواقف أنقرة في شرق المتوسط، عززت من مكانة بلاده الإقليمية.

وفي كلمة له، الأحد، خلال اجتماع افتراضي مع منظمات المجتمع المدني ببلاده، اعتبر تتار أن "الحل الفيدرالي المقترح للأزمة القبرصية، يؤدي إلى فتح الباب أمام سيطرة قبرص الرومية على حساب جارتها الشمالية".

وأكد أن القبارصة الأتراك "يمتلكون حقوقاً في الجزيرة، على الأقل بقدر جيرانهم في الشطر الجنوبي".

وفيما يخص مستجدات شرق المتوسط، قال تتار إن مواقف أنقرة عززت من مكانة قبرص التركية على الصعيد الإقليمي.

وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، ضرورة التفاوض على أساس حل الدولتين في قبرص من الآن فصاعدا، بعد فشل مفاوضات الحل الفيدرالي، طوال نصف قرن.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد الجزيرة التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في يوليو/تموز 2017، لم تجرَ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في قبرص.

وتعاني جزيرة قبرص منذ عام 1974 انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين.