أنقرة تدين تفجير الكنيسة "الإرهابي" في إندونيسيا

أدانت الخارجية التركية بشدة، التفجير "الإرهابي"، الذي استهدف، صباح الأحد، كنيسة في مدينة "ماكاسار" التابعة لولاية "ساوث سالاويزي" الجنوبية بإندونيسيا إلى قتيلين (مهاجمين) و20 جريحا على الأقل.

وأعربت الخارجية التركية، في بيانها عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، وأكدت وقوفها مع الشعب الإندونيسي وحكومته.

وشددت الخارجية التركية على إدانتها للعمل الإرهابي كونها دولة عانت من الإرهاب لسنوات طويلة، وذهب ضحيته الكثير من مواطنيها.

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية في إندونيسيا، محمد محفوظ، في مؤتمر صحفي متلفز، إن "الهجوم الذي استهدف، كاتدرائية ماكاسار ما أسفر عن مقتل شخصين (مهاجمين اثنين)، وإصابة 20 آخرين على الأقل".

وفي مايو/ أيار 2018، قُتل ما لا يقل عن 13 شخصا في تفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس في "سورابايا"، ثاني أكبر مدينة في البلاد.