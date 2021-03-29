تشاوش أوغلو يعلن توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وطاجيكستان للتعاون

وقعت تركيا وطاجيكستان الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في عدد من المجالات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده، مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، بعد لقاء جمعهما ضمن زيارة يجريها للعاصمة دوشنبه.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنهما بحثا الخطوات الممكن اتخاذها مستقبلا لدفع العلاقات الثنائية قدما.

ولفت إلى تطور العلاقات بين تركيا وطاجيكستان في عدة مجالات، ومنها الاقتصاد والتجارة والثقافة والأمن والتعليم.

وذكر أن بلاده خامس أكبر بلد مستثمر في طاجيكستان، مؤكدا رغبة الشركات التركية في زيادة استثماراتها فيها.

ومن جهة أخرى، أوضح تشاوش أوغلو أنهم يعملون على رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك الراغبين في القدوم إلى طاجيكستان خلال المرحلة القادمة.

وأعرب عن رغبة بلاده في دعم السلطات الطاجيكية لزيادة عدد الرحلات التي تنظمها الخطوط الجوية التركية إلى طاجيكستان.

ولفت إلى أن وزارتي خارجية البلدين وقعتا خلال اللقاءات التي جرت اليوم مذكرة تفاهم بشأن التعاون حول بروتوكول وبرنامج التعاون للفترة من عام 2021 إلى 2023.

وأضاف: "سنبذل معا قصارى جهدنا لتنفيذ برنامج التعاون المذكور بنجاح".

وبيّن تشاوش أوغلو أن تركيا تولي أهمية كبيرة للتواصل في المنطقة، قائلًا: "ثمة العديد من المشاريع التي تنفذ وستنفذ، وتركيا تؤيد بقوة مشاركة طاجيكستان بشكل خاص في هذه المشاريع".