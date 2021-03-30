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بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف العمل مع تركيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.03.2021 11:04
آخر تحديث في 30.03.2021 11:08
بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف العمل مع تركيا

شدد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على ضرورة تكثيف العمل مع تركيا للوصول إلى مواقف بنّاءة أكثر.

وأوضح بوريل في بيان، الاثنين، أن قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، التي عقدت الأسبوع الفائت، ناقشت سبل العمل مع تركيا حول ملف تحديث اتفاقيتي الاتحاد الجمركي والهجرة.

وأضاف بوريل أن الأوضاع في شرق المتوسط بدأت تتحسن، وأن تصريحات الأطراف المعنية باتت أكثر اتزانا وإيجابية.

وأعرب بوريل عن قلقه من انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" لمناهضة العنف ضد المرأة وفتح دعوى قضائية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي.

كما شدد بوريل على وجوب تكثيف العمل بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يخص الملف الليبي الذي تعد أنقرة من أهم اللاعبين الأساسيين فيه.

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