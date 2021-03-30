تركيا تفتح 400 مكتبة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون

نفذت تركيا تشييد 400 مكتبة في المدارس المنتشرة في مدن جرابلس وعفرين وأعزاز السورية التي حررت من الإرهاب في عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وقال مراسل الأناضول، فإن عملية تشييد المكتبات تتم برعاية "جمعية الإحسان التركية للتضامن والتكافل" بالتعاون مع كل من وزارة التربية، وإدارة الطوارئ والكوارث "آفاد" التركيتين.

وبدأ مشروع تشييد المكتبات في المدارس المنتشرة بالمناطق المذكورة شمالي سوريا العام الماضي تحت شعار "مكتبات الإحسان".

وفي تصريح للأناضول، الثلاثاء، قال ممثل الجمعية في غازي عنتاب جاود قره قاش، إنه من المقرر فتح مكتبات في جميع مدارس المناطق المذكورة البالغ عددها 805 مدارس.

وأوضح أن المكتبات المشيدة بعثت البهجة والسرور في نفوس الطلاب الذين يواصلون تعليمهم في تلك المدارس.

وتابع قائلا: "حتى الآن شيدنا 400 مكتبة، وتضم كل واحدة منها 100 كتاب باللغات العربية والتركية والكردية، والكتب الموجودة منوعة منها ما يناسب الأطفال وأخرى تناسب الفئات العمرية الشابة".