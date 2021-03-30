تشاوش أوغلو: وقف إطلاق نار شامل في أفغانستان شرط للوصل لحل سياسي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار شامل في أفغانستان، من أجل الوصول إلى حل سياسي.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الثلاثاء، في المؤتمر الوزاري التاسع لمجموعة "قلب آسيا-عملية إسطنبول" المنعقد في طاجيكستان.



وأوضح تشاوش أوغلو أن الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي، يعد من أهم عناصر إحلال السلام في أفغانستان.



وأضاف أن حدة التوتر والعنف في أفغانستان، لم تتراجع، رغم الاتفاق المذكور.

وتابع قائلا: "أمن واستقرار أفغانستان مهمة بالنسبة للجميع، ويجب على الجميع دعم مبادرات السلام في هذا البلد".



وأردف قائلا: "بناء على طلب الأطراف الأفغانية نستعد لاحتضان اجتماعات رفيعة المستوى في تركيا لبحث مسار السلام، وأعتقد أن الاجتماعات ستساهم في الجهود المبذولة لإحلال السلام".

وشكر تشاوش أوغلو في هذا السياق قطر والأمم المتحدة على رعايتهما لمحادثات إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان.



وأكد الوزير التركي مواصلة بلاده العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، مشيرا أن الشعب الأفغاني يستحق العيش في أمان واستقرار وسلام.