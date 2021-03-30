تشاوش أوغلو يلتقي الرئيس الأفغاني في طاجيكستان

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في العاصمة الطاجيكية دوشنبة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الوزاري التاسع لمجموعة "قلب آسيا-عملية إسطنبول" المنعقد في طاجيكستان.

وتعليقا على اللقاء، قال تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر: "التقيت مع السيد أشرف غني في فترة دخلت فيها محادثات السلام الأفغانية مرحلة حساسة".

وأضاف الوزير أنه بحث مع "غني" محادثات السلام الأفغانية التي ستجري الشهر المقبل في مدينة إسطنبول التركية.

وأردف: "تبادلنا وجهات النظر حول المساهمة القصوى في اجتماع إسطنبول بشأن محادثات السلام الأفغانية، ونؤكد على مواصلة أنقرة مشاوراتها مع الإخوة الأفغان".

وتأسست مجموعة "قلب أسيا - عملية إسطنبول"، عام 2011، بمبادرة من تركيا وأفغانستان، وتناقش اجتماعاتها سبل تحقيق السلام، ومكافحة التعصب ضد المعتقدات الدينية والتمييز المبني على أساس المعتقد، إضافةً إلى مكافحة الإرهاب والفقر، وغيرها من القضايا.

وتضم المجموعة 14 بلدا، هي تركيا، أفغانستان، باكستان، الصين، روسيا، الهند، إيران، أذربيجان، كازاخستان، قرغيزيا، طاجيكستان، تركمانستان، السعودية والإمارات، كما يدعمها 17 بلدا آخرين، و12 منظمة دولية.

وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع أفغانستان ودعم جهود السلام في هذا البلد الذي يعاني من ويلات الحروب منذ عقود.