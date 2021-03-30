وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات عملية السلام الأفغانية

التقى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، وبحث آخر التطورات في عملية السلام الأفغانية.

وجرى اللقاء في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، على هامش زيارتهما لحضور المؤتمر الوزاري لمجموعة "قلب آسيا-عملية إسطنبول" التاسع، وفق بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، الاثنين.

وأوضح البيان، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، إلى جانب العلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والدفاعي.

وأشاد الوزير الباكستاني بالموقف التركي الداعم والحاسم لقضية جامو وكشمير، مشيرا أن الدعم التركي مصدر قوة للشعب في كشمير.

بدوره، قال تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر، الاثنين: "التقيت مع أخي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي. قمنا بتقييم العلاقات الثنائية وآخر التطورات المتعلقة بعملية السلام الأفغانية".

ووصل تشاوش أوغلو إلى طاجيكستان الأحد لحضور المؤتمر الوزاري لمجموعة "قلب آسيا-عملية إسطنبول" التاسع ولقاء المسؤولين الطاجيك.

وتأسست مجموعة "قلب أسيا - عملية إسطنبول"، عام 2011، بمبادرة من تركيا وأفغانستان، وتناقش اجتماعاتها سبل تحقيق السلام، ومكافحة التعصب ضد المعتقدات الدينية والتمييز المبني على أساس المعتقد، إضافةً إلى مكافحة الإرهاب والفقر، وغيرها من القضايا.

ويبلغ عدد أعضاء المجموعة، 14 بلدا، هي تركيا، أفغانستان، باكستان، الصين، روسيا، الهند، إيران، أذربيجان، كازاخستان، قرغيزيا، طاجيكستان، تركمانستان، السعودية والإمارات، كما يدعمها 17 بلدا آخر، و12 منظمة دولية.

وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع أفغانستان ودعم جهود السلام في هذا البلد الذي يعاني من ويلات الحروب منذ عقود.