تركيا تستعد لإطلاق العمل في مشروع قناة إسطنبول الكبير

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو الثلاثاء أن شق القناة المائية الضخمة على سواحل إسطنبول على وشك الإنطلاق في القريب العاجل.

وقال قره إسماعيل أوغلو في اجتماع بالعاصمة أنقرة: "ستكون قناة إسطنبول ممرا مائيا دوليا من شأنه أن يكمل القوة اللوجستية والبنية التحتية لتركيا من خلال أداء وظيفة مهمة في التجارة البحرية العالمية".

وأوضح الوزير: "يفصلنا وقت قصير جداً قبل البدء ببناء قناة إسطنبول".

وفي الوقت الذي تمضي فيه البلاد قدماً في المشروع ، أعلن وزير البيئة والعمران مراد كوروم يوم السبت إنه تمت الموافقة على خطط تطوير القناة.

وأضاف: "لقد وافقنا على خطط تطوير مشروع قناة إسطنبول وقمنا بطرحها للاستشارة العامة". وكتب كوروم على تويتر "سنتخذ خطوات سريعة لإثراء بلدنا ومدينتنا الحبيبة بقناة إسطنبول".

ومن المقرر أن تربط القناة البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوباً، وهي مصممة لتكون ممر شحن عالمي بديل وتقدر تكلفتها بحوالي 9.2 مليار دولار.

ووفقاً للدراسات التي أجرتها الحكومة ستقوم القناة بتخفيف حركة الملاحة في مضيق البوسفور أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، وستمنع وقوع حوادث مماثلة لتلك التي حدثت الأسبوع الماضي في قناة السويس، حيث جنحت سفينة عملاقة وسط القناة وأغلقتها لمدة أسبوع تقريباَ.

يذكر أن الحظر المفروض بسبب جائحة الفيروس المستجد أدى إلى وضع سلاسل التوريد العالمية في حالة من الفوضى، مما هدد بحدوث تأخيرات مكلفة للشركات وضاعف أسعار ناقلات المنتجات النفطية على وجه الخصوص.

وقال قره إسماعيل أوغلو إن الحظر تسبب في أزمة كبيرة في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الخسائر اليومية تقدر بحوالي 9.6 مليار دولار.

وقال الوزير: "لقد خلقت الأزمة العالمية فرصة لبلدنا".

وقناة إسطنبول واحدة من أكثر المشاريع العملاقة استراتيجية في تركيا، وتهدف إلى وقف الخطر المتزايد الذي تشكله السفن التي تحمل البضائع الخطرة عبر مضيق البوسفور.

وتصل سعة القناة الجديدة التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً وسيتم بناؤها في ممر كوتشوك تشكمجة- سازليدر-دوروسو بإسطنبول 160 سفينة يومياً. وقد تم الإعلان عن هذا المشروع الضخم في عام 2011، بدعم من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال قره إسماعيل أوغلو إن المشروع سيؤدي إلى انخفاض حركة السفن في مضيق البوسفور وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر التي قد تنشأ من السفن التي تحمل موادا خطرة.

وأشار الوزير إلى أن "مضيق البوسفور يعد بمثابة متحف في الهواء الطلق وهو يعكس روعة الهندسة المعمارية والفيلات التاريخية في المدينة".

وأضاف:"يعتبر المضيق نفسه واحداً من العجائب الطبيعية. وبعد شق قناة إسطنبول سيكون بوسع سكان المدينة الاستمتاع أكثر بجمال البحر عبره".