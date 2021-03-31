صويلو يكشف عدد المهاجرين غير النظاميين الذين ضبطتهم تركيا منذ مطلع 2019

كشف وزير الداخلية أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين ضبطتهم السلطات التركية منذ مطلع 2019، قارب على 600 ألف مهاجر.

وأوضح سليمان صويلو، الأربعاء، في اجتماع تقييمي لإدارات الهجرة في الولايات التركية، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين ضُبطوا عام 2019، بلغ 454 ألفا و662 شخصا.

وبلغ عدد المهاجرين المضبوطين في العام 2020 رغم انتشار جائحة كورونا، 122 ألفا و302 شخصا.

فيما وصل العدد خلال العام الحالي، 22 ألفا و115 وذلك حتى 24 مارس/آذار الجاري، بحسب الوزير صويلو.

وأشار إلى ترحيل 103 آلاف و585 مهاجر غير نظامي في 2019، و41 ألفا و379 في 2020، في حين جرى ترحيل 9 آلاف و369 شخصا منذ بداية العام الجاري.

وأوضح صويلو أن العالم يواجه أزمة الهجرة التي تكثفت منذ عام 2011، ليس فقط من سوريا بل أيضا من إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وأشار إلى المعاملة غير الإنسانية التي تمارسها اليونان بحق طالبي اللجوء، لافتا أن ازدواجية المعايير التي تنتهجها أثينا تتسبب في موت الإنسانية.

وذكر الوزير أن تركيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين في العالم، فهي محاطة بمناطق تشهد صراعات نتيجة صناعة الغرب وغيره للإرهابيين مثل تنظيمات "داعش" و"القاعدة" ومشتقاتها.

وأضاف أن تركيا لم تحدد سياسات الهجرة وفقا لدوافعها الاقتصادية والسياسية، بل وفقا لقيمها ومعتقداتها الممتدة منذ ألفين و200 عام.

وأشار أن بلاده احتضنت أناسا عاشوا معها عبر التاريخ بعلاقات قرابة وروابط دينية وثقافية، ولم تدر ظهرها ولم تخن الإنسانية قط.

وذكر الوزير التركي أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بلغ حتى اليوم، 3 ملايين و664 ألفا و873 شخصا.