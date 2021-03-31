لافروف: علاقاتنا مع تركيا تتميز بـ "الود والمتانة"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن علاقات بلاده مع تركيا، تتميز بـ "الود والمتانة"، وعبّر عن دهشته من قدرة الدبلوماسيين الأتراك على إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف.

جاء ذلك، الأربعاء، خلال مشاركة لافروف في مؤتمر فالداي الدولي للحوار، لمناقشة العلاقات الروسية التركية وتسليط الضوء على آخر تطورات المشهد السياسي في سوريا.

وقال لافروف، إن موسكو تمتلك درجة عالية من التنسيق مع أنقرة، في العديد من الملفات الإقليمية الهامة، واتفاق إدلب جاء ثمرةً لذلك التعاون.

وأضاف: "تتمتع تركيا باستقلالية كبيرة في اتخاذ القرارات الدبلوماسية، وزملاؤنا الأتراك قادرون دائمًا على إيجاد حلول مناسبة لهم ولنا، على الرغم من اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا".

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة تستخدم تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، بهدف إطالة أمد القضية السورية.