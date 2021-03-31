وزير الخارجية التركي يجتمع برئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

عقد وزير الخارجية التركي اجتماعاً مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ريك ديمس، في العاصمة أنقرة.

وقال مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، في تغريدة، إنه قدم التهاني إلى ديمس بمناسبة اختياره رئيسا للجمعية البرلمانية مجددا.

وأضاف أنه استعاد مع ديمس ذكرياتهما في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حين كان تشاوش أوغلو يشغل رئاستها بين عامي 2010-2012.

وأوضح أنه تناول مع ديمس مواضيع متعلقة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأردف: "أنتظر عودة ديمس إلى تركيا مجددا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المزمع عقده في يونيو/ حزيران القادم".

ووصل رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ريك ديمس، إلى تركيا، الثلاثاء، حيث التقى أمس الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب.