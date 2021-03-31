وزير الزراعة والغابات: ليس لدينا أزمة مياه

أكد وزير الزراعة والغابات التركي عدم وجود أزمة مياه في إسطنبول وإزمير وأنقرة.

وأضاف بكر باكدميرلي، الأربعاء، في تصريحات في مشاركته في اجتماع محرري الأناضول بأنقرة، أن وزارته ستتخذ خلال الاجتماع التشاوري للمياه قرارات بشأن الخطوات التي ستقدم عليها مستقبلا.

وأردف: "نهدف لإصدار قانون المياه بناءً على نتائج الاجتماع التشاوري للمياه".

وأشار إلى أن مستوى امتلاء السدود في عموم البلاد يبلغ حاليًا 52 بالمئة، في حين كان 58 بالمئة في 31 مارس 2020.

ولفت إلى أن نسبة امتلاء سدود الطاقة في البلاد العام الماضي كانت 48 بالمئة، في حين تبلغ اليوم 41 بالمئة.

وقال: "نفذنا مشاريع في مجال الري بقيمة 255 مليار ليرة تركية (30.7 مليار دولار) خلال 19 عاما، وأنشأنا 600 سد خلال هذه الفترة".