وزير الصحة يعلن بدء التطعيم بلقاح فايزر ـ بيونتيك خلال أيام

كشف وزير الصحة التركي أن وزارته ستبدأ التطعيم بلقاح "فايزر ـ بيونتيك" الأمريكي الألماني، للمواطنين خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال إجابة فخر الدين قوجة على أسئلة نواب البرلمان، الثلاثاء.

وأشار إلى استلام تركيا 2.8 مليون جرعة من "فايزر ـ بيونتيك"، وأنّ العدد سيرتفع إلى 4.5 ملايين جرعة في الأيام الـ 10 القادمة على أقصى تقدير.

وأشار الوزير لارتفاع أعداد الإصابات، في عموم تركيا خلال الفترة الأخيرة.

وفي 25 مارس/آذار الحالي، أعلن قوجة تطعيم أكثر من 14 مليون شخص بلقاح كورونا.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة تطعيم بلقاح "كورونافاك" الصيني، بدءا بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.

والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 155 وفاة، و37 ألفا و303 إصابات بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و385، والإصابات إلى 3 ملايين و277 ألفا و880.