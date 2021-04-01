استكمال تطوير نظام التشغيل المتزامن لمنظومة صارب محلياً

استكملت هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) أعمال تطوير نظام التشغيل المتزامن المزمع دمجه مع منظومة "صارب" sarp العسكرية ذات التحكم عن بعد.

وأفاد مراسل الأناضول، أن نظم التشغيل المطوّر بقدرات وطنية، باتت جاهزة للاستخدام بشكل مدمج مع منظومة "صارب" العسكرية المطوّرة هي الأخرى أيضاً في شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة بالصناعات العسكرية.

وبهذا تكون منظومة "صارب"، تركية الصنع والتطوير بشكل كامل.

ويمكن استخدام نظام التشغيل المذكور، في منظومات الدفاع الجوية، والذخائر الذكية، وأنظمة الصواريخ، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والمركبات، إلى جانب محطات الطاقة النووية.