تشاوش أوغلو ونظيره الأفغاني السابق يبحثان عملية السلام

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره الأفغاني السابق صلاح الدين رباني، الوضع الراهن في أفغانستان والتطورات الأخيرة المتعلقة بعملية السلام.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الخميس، في العاصمة أنقرة، بحسب تغريدة نشرها تشاوش أوغلو.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه أجرى لقاء وديا مع رباني، الذي يترأس حزب "الجمعية الإسلامية" في أفغانستان.

وأضاف: "تبادلنا الآراء حول الوضع الراهن في أفغانستان، والتطورات الأخيرة المتعلقة بعملية السلام، واجتماع إسطنبول".

ومن المقرر عقد اجتماع إسطنبول بشأن محادثات السلام الأفغانية خلال شهر أبريل / نيسان الجاري، وذلك لإحياء وإكمال المباحثات التي جرت في الدوحة.