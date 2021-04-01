رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يلتقي وزير العدل التركي

أجرى وزير العدل التركي عبد الحميد غل، لقاء الأربعاء، مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك ديمس، في العاصمة أنقرة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها في الجمعية، لا سيما التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، ومنع الفساد.

ولفت ديمس، أن تركيا أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس أوروبا، وأنها جزء من أوروبا.

وأشار ديمس إلى تدقيقه وثيقة "إستراتيجية الإصلاح القضائي" و"خطة عمل حقوق الإنسان" التركيتين، مبينا أنه وجدهما ناجحتين في العديد من الجوانب.

وأكد استعداد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لتقديم جميع أنواع الدعم والتعاون بخصوص تنفيذهما.

يشار أن تركيا أعلنت وثيقة "إستراتيجية الإصلاح القضائي" قبل عامين و"خطة عمل حقوق الإنسان" مطلع مارس/أذار الحالي.

ووصل ديمس، إلى تركيا، الثلاثاء، وقد التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب.