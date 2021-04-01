رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يزور تركيا الخميس

يجري رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بدء من الخميس جولة تشمل تركيا وقطر وأذربيجان.

وقال بريندن فارما، المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة، في تصريحات صحفية، إن "فولكان بوزكير سيقوم بزيارة تركيا وقطر وأذربيجان بين 1 و12 أبريل/نيسان".

وأضاف: "في أنقرة، سيعقد بوزكير اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وكذلك مع رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، واجتماعا آخر مع وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو".

وتابع: "وسيلقي بوزكير كلمة أمام الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان)، وسيتناول فيها السياق الدولي الحالي، مع التركيز على الأزمات العالمية وحالات الطوارئ، وانعكاسات ذلك على تعددية الأطراف ومنظومة الأمم المتحدة".

وأردف أنه "أثناء وجوده في تركيا، سيسافر بوزكير إلى محافظة هاتاي الجنوبية للقاء اللاجئين السوريين وزيارة آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود، حيث سيتم إطلاعه على العمليات الإنسانية الحيوية التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)".

وفيما يتعلق بزيارته إلى قطر، قال فارما إنه "من المتوقع أن يستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوزكير في الدوحة، وأن يلتقي الأخير أيضا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية".

وبشأن أذربيجان، قال فارما إن بوزكير سيلتقي مع رئيسها إلهام علييف، ويعقد أيضا اجتماعا مع جيهون بيراموف وزير الخارجية، وآخر مع صهيبة جعفاروفا رئيسة البرلمان".