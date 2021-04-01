رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الباكستانية في زيارة عمل في تركيا

يقوم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية نديم رضا بزيارة إلى تركيا بهدف تعزيز الروابط الدفاعية بين البلدين.

وتأت الزيارة تلبية لدعوة رئيس الأركان التركي الفريق أول يشار غولر، وهي مستمرة بين 27 مارس/ آذار و2 أبريل/ نيسان 2021.

وبحسب بيان للسفارة الباكستانية بأنقرة، الخميس، عقد غولر ورضا لقاء في مقر رئاسة الأركان التركية الثلاثاء الماضي، وبحثا جملة من القضايا.

وركّز الجانبان خلال اللقاء على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الجيوستراتيجي القائم، فضلًا عن القضايا الأمنية.

وأكد رئيسا الأركان تصميم البلدين الشقيقين على زيادة التعاون أكثر بين قواتهما المسلحة.

وقدم غولر وسام استحقاق القوات المسلحة التركية إلى رضا، تكريمًا لجهوده الاستثنائية في تطوير الروابط الدفاعية بين البلدين.

والتقى رضا على هامش زيارته، وزير الدفاع خلوصي أقار، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

كما التقى رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، وزار عددًا من المنشآت التركية العاملة في هذا القطاع.

وزار رضا، أيضًا، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ووضع عليه الزهور.