وزارة الخارجية التركية تدين الهجمة الإرهابية على موزمبيق

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة ما تتعرض له محافظة كابو ديلغادو شمالي موزمبيق من هجمات إرهابية.

وقال بيان للوزارة، الخميس : "ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها محافظة كابو ديلغادو شمالي موزمبيق منذ 24 آذار/ مارس، نتقاسم آلام شعب موزمبيق الصديق وحكومته، ونتمنى إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة بأقرب وقت ممكن".

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

والاثنين، أعلن تنظيم "داعش" تبنيه للهجوم المسلح على مدينة بالما، وسيطرته على المدينة بالكامل.

وقال التنظيم، في بيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، إن مسلحيه "شنوا هجوما واسعا على مدينة بالما الأربعاء".

يشار أن العدد الدقيق للضحايا في بالما غير محدد، إذ لا يزال كثيرون في عداد المفقودين، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ومنذ العام 2017، يهاجم مسلحون تابعون لتنظيم "داعش"، القرى والبلدات في جميع أنحاء المنطقة ما تسبب بنزوح نحو 700 ألف من منازلهم، ومقتل أكثر من 2500 آخرين، حسب تقارير إعلامية.