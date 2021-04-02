الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزيرة التجارة التركية

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان في العاصم باكو.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، أن علييف أشاد بوقوف الشعب التركي إلى جانبهم في تحرير إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني.

كما أشاد علييف بتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان المؤيدة لمساعي الجيش الأذربيجاني في تحرير الإقليم.

وشدد على أهمية دور وسائل الإعلام التركية في إيصال المعلومات المتعلقة بالحرب إلى العالم بأسره.

بالمقابل أعربت بكجان عن فخرها بالنجاحات التي حققتها أذربيجان في تحرير أراضيها.

وأكدت أنّ السعادة غمرت الشعب التركي للانتصارات التي حققها الجيش الأذربيجاني.

كما التقت الوزير التركية رئيس الوزراء علي أسدوف، ورئيسة البرلمان صاحبة غافاروفا.

ويرافق بكجان في زيارتها رؤساء الغرف الصناعية والتجارية وممثلون عن اتحادات رجال الأعمال والمصدرين والصناعيين والمقاولين في تركيا.