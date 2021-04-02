لقاح شركة نانوغرافي التركية يثبت فعاليته ضد السلالة البريطانية المتحورة

أعلنت شركة نانوغرافي التركية المصنعة للقاح ضد كوفيد-19 فعالية منتجها ضد السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلى بها يونس إمره دلي، عضو مجلس إدارة شركة "نانوغرافي"، التي تشرف عليها جامعة الشرق الأوسط التقنية التركية.

والأربعاء، أعلنت تركيا دخول لقاح مطور محليا لمكافحة كورونا، قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات، لينتقل إلى مرحلة التجارب السريرية.

وأكد إمره دلي، أنّ التجارب المخبرية على اللقاح التركي البخاخ، بدأت في فبراير/ شباط 2020، ولحد الآن اجتازت كافة الاختبارات وفق المعايير الدولية.

وأضاف أن اللقاح أثبت فعاليته ضد السلالة البريطانية المتحورة من كورونا.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، اجتاز اللقاح المُصنع محلياً، في إطار مشروع عمل مشترك بين جامعة "الشرق الأوسط التقنية" وجامعة "بيلكنت"، جميع المراحل المخبرية بنجاح.

ويتميز اللقاح التركي بأنه يحارب كورونا عبر تقنية الجزيئات المشابهة للفيروسات VLP التي تم قبولها كطريقة لقاح مبتكرة في جميع أنحاء العالم.