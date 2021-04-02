نائب أردوغان في النيجر للمشاركة بمراسم تنصيب الرئيس "بازوم"

وصل نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إلى عاصمة النيجر نيامي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وكان في استقبال أوقطاي رئيس وزراء النيجر، بريجي رافيني والوفد المرافق له في مطار ديوري حماني الدولي، وفق مراسل الأناضول.

وعقد نائب الرئيس التركي اجتماعا منفردا مع رئيس وزراء النيجر.

ومن المقرر أن يجري أوقطاي لقاءات ثنائية بعد مراسم أداء اليمين الدستوري المخطط عقده في مركز المهاتما غاندي الدولي للمؤتمرات.

يذكر أن بازوم، فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير/ شباط الماضي.

وشغل بازوم (61 عاما) عدة مناصب عليا في حكومة الرئيس المنتهية ولايته محمود يوسفو، منها وزير الخارجية والداخلية والشؤون الدينية.