وزير الخزانة والمالية يعقد اجتماعاً مع سفراء الاتحاد الأوروبي

يعقد وزير الخزانة والمالية التركي لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في العاصمة أنقرة.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة والمالية أن لطفي إلوان سيطلع سفراء الاتحاد الأوروبي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على "الإصلاحات الاقتصادية" التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان في 12 مارس/آذار.

كما سيقدم الوزير التركي نظرة عامة على وضع الاقتصاد التركي، ويجيب على كافة الاستفسارات المقدمة من قبل الدبلوماسيين الأوروبيين.

وسيجري لقاء الوزير إلوان بالسفراء في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (12.30 ت.غ) .

وأعلن أردوغان في 12 مارس/ آذار الماضي، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، تركز على مجالات المالية العامة والتضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري والتوظيف في إطار استقرار الاقتصاد الكلي.