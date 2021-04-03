ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي يختطف 2700 شاب في سوريا ويجبرهم على حمل السلاح

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يحتجز 2700 شاب في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، ويجبرهم على حمل السلاح والقتال في صفوفه.

وأوضح إبراهيم قالن، السبت، في تغريدة أن تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي اختطف ألفين و700 شاب في مارس/ آذار الماضي، وأجبرهم على القتال معه .

وأضاف أن "الغرب أضفى الطابع المثالي على منظمة بي كا كا وجعلها رومانسية في سوريا، هل سيقول أنصار المنظمة أي شيء حيال اختطاف هؤلاء الشباب؟ ربما لن يقولوا شيئاً مجدداُ".

وذكرت مصادر محلية للأناضول في وقت سابق أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي جنّد ما لا يقل عن 2700 شاب، معظمهم من العرب، بعد اعتقالهم قسرا في محافظة الحسكة خلال مارس/آذار الماضي.

وبينت المصادر أن التنظيم يحتجز الشباب مؤقتا فيما يسمى مركز الإحالة التابع له، في منطقة بانوراما وسط الحسكة.

بعدها، يقوم الإرهابيون بنقل المحتجزين إلى ما يسمى معسكرات التدريب في المحافظة، لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وللترويج للتنظيم.