نائب أردوغان يدعو الرئيس الموريتاني لزيارة تركيا

دعا نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الأحد، الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إلى زيارة أنقرة.

وأفادت وكالة الأناضول أن أوقطاي التقى الرئيس الموريتاني في مطار ديوري حماني الدولي بالعاصمة النيجرية نيامي، في طريق عودته بعد حضور مراسم تنصيب الرئيس محمد بازوم، الجمعة.

وأوضح أن الغزواني أشار خلال حديثه مع أوقطاي إلى أن أكثر من ألف موريتاني بينهم أقرباء له يعيشون في ولاية أضنة ومحيطها (جنوبي تركيا) بعدما جاء آباؤهم إلى تركيا إبان حرب الاستقلال 1919-1923.

بناء على ذلك، دعا أوقطاي الرئيس الموريتاني وزوجته إلى تركيا لزيارة أضنة.

بدوره أعرب الغزواني عن ترحيبه بتلبية دعوة نائب الرئيس التركي، قائلا "سأكون سعيدا جدا لقبول هذه الدعوة الكريمة".