رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يزور البرلمان التركي غداً

يستقبل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، غدًا الثلاثاء، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، في العاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول أن شنطوب سيعقد لقاء مغلقا مع بوزكير في مكتبه بالبرلمان التركي.

وأوضح نقلا عن مصادر في البرلمان، أن شنطوب وبوزكير سينتقلان إلى جلسة للجمعية العامة في البرلمان بعد الاجتماع.

وأضاف أن بوزكير سيلقي أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي كلمة حول الأزمات العالمية والتعددية ونظام الأمم المتحدة.

وتأتي زيارة بوزكير إلى تركيا في إطار جولة تشمل قطر وأذربيجان، وفق المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بريندن فارما، الأربعاء.

وانتخب بوزكير رئيسا للجمعية العامة في 17 يونيو/ حزيران 2020 بتأييد من 178 دولة، ليكون أول دبلوماسي تركي يتقلد المنصب، ومن المقرر أن يؤدي مهامه لغاية سبتمبر/أيلول 2021