وزير الخارجية التركي: بيان الضباط المتقاعدين استحضار لانقلاب

قال وزير الخارجية التركي إن البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية، أسلوب يستحضر انقلاب.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية للوزير مولود تشاوش أوغلو مع قناة "أ - خبر" تعليقاً على البيان الذي نشره 103 ضباط متقاعدين منتصف ليل الأحد.

وأكد تشاوش أوغلو أن قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا شقها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.

وأشار لوجود بيانات مشابهة لبيان الضباط، صدرت في وقت سابق من سفراء أتراك متقاعدين، مؤكدا أنّ هذه البيانات تم تفنيدها،مؤكدا أنها سياسية وليست فنية.

وقال تشاوش أوغلو عن البيان :"إنه جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق" كما وصفه بأنه "بمثابة مذكرة (عسكرية)"

وأكد على دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان، والحكومة عن "الوطن الأزرق" (المياه الواقعة تحت السيادة التركية) وعن مصالح البلاد.

وأضاف أنّ الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية "مونترو"، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية).

وقال الوزير التركي: "يلوحون بالعصا من تحت عباءتهم، لو كانوا على رأس مهامهم لكان بيانهم بمثابة مذكرة (عسكرية) إلا أنهم متقاعدين".

وبيّن تشاوش أوغلو أنهم يرون بشكل واضح أنّ البيان جاء بأسلوب استحضار انقلاب.

كما تطرق الوزير التركي لبيان وزارة الدفاع التركية، واصفا إياه بأنه أفضل رد على بيان الضباط المتقاعدين.

كما أشار إلى أن العلاقات مع الحكومة الأمريكية الجديدة ستكون أكثر وضوحا في الأيام القادمة، مشيرا لوجود مشاكل منذ فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وذكّر بلقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين هاتفيا ولقائه في بروكسل، قائلاً "عند التفكير بشكل استراتيجي، ثمة الكثير من الأشياء التي تجمع تركيا بالولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، الأحد، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقًا حول بيان الضباط المتقاعدين.

ودعا البيان المذكور إلى تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعًا للنقاش.

وأشار إلى أن بعض الصور "غير المقبولة" في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق.

وأدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية "بعيدين عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)".

وتابع: "وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ".

وردت وزارة الدفاع التركية على بيان الضباط المتقاعدين ببيان أكدت فيه أنّ هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا".

وشددت على أهمية "عدم استخدام القوات المسلحة التركية وسيلة لتحقيق الأطماع والآمال الشخصية لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية".