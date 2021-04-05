3 إرهابيين من بي كا كا يسلمون أنفسهم وتحييد آخرين

سلم 3 إرهابيين من "بي كا كا" أنفسهم لقوات الأمن عن طريق الإقناع، وفق ما أعلنت ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وأفادت الولاية في بيان، الاثنين، أن جهود قيادة قوات الدرك ومديرية الأمن في إقناع عناصر المنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم، أثمرت عن انشقاق 3 عناصر من "بي كا كا / ك ج ك" واستسلامهم لقوات الأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من العناصر الإرهابية سلموا أنفسهم لقوات الأمن التركية طواعيةً منذ مطلع العام الجاري.



من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عملياتها الحازمة ضد المنظمة الإرهابية تتواصل "دون هوادة".

وأكدت أن القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد عنصرين من "بي كا كا" في منطقة "زاب" شمالي العراق، بعد تحديد موقعهما.