أردوغان يستقبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، فولكان بوزكير رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى اللقاء بين الجانبين بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وتأتي زيارة بوزكير إلى تركيا في إطار جولة تشمل قطر وأذربيجان، وفق المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بريندن فارما، الأربعاء.

وانتخب بوزكير رئيسا للجمعية العامة في 17 يونيو/ حزيران 2020 بتأييد من 178 دولة، ليكون أول دبلوماسي تركي يتقلد المنصب، ومن المقرر أن يؤدي مهامه لغاية سبتمبر/أيلول 2021.

وقال بوزكير في وقت سابق أمام أعضاء البرلمان التركي إن أي انقلاب عسكري لن يلقى تأييدا من الأمم المتحدة خلال فترة رئاسته للجمعية العامة.

وأشار إلى تحديد 4 أولويات عند استلامه منصبه، أولها أن تعمل الأمم المتحدة والأنشطة العالمية وفق مبدأ تعددية الأطراف.

يتبع...