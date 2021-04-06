حجم التجارة الإلكترونية في تركيا يقفز أكثر من 66 بالمئة

قالت وزيرة التجارة إن حجم التجارة الإلكترونية في تركيا ارتفع العام الماضي 66 بالمئة مقارنة بـ 2019، بقيمة إجمالية 226.2 مليار ليرة (نحو 27.9 مليار دولار).

وأوضحت الوزيرة روهصار بكجان في تصريح، الثلاثاء، أن عدد الشركات التي تعمل في التجارة الإلكترونية ارتفع من 68 ألفا و457 عام 2019، إلى 256 ألفا و861 شركة في 2020.

وأضافت أن حجم التجارة الإلكترونية مقارنة بالتجارة العامة ارتفع من 9.8 بالمئة في 2019، إلى 15.7 بالمئة عام 2020.

وأشارت إلى أن طلبات التجارة الإلكترونية العام الماضي زادت بنسبة 68 بالمئة مقارنة بـ 2019، لتبلغ مليارين و297 مليون طلب.

وذكرت بكجان، أن 91.4 بالمئة من حجم التجارة الإلكترونية العام الماضي إنفاق محلي، و4.2 بالمئة من مواقع التسوق لدول أخرى، و4.4 بالمئة مشتريات الأتراك من الخارج.