الاتحاد الأوروبي: نرغب في تعزيز التعاون مع تركيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، رغبة الاتحاد في تعزيز التعاون مع تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة أنقرة، عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء.

وأوضحت فون دير لاين أنها وميشيل يزوران تركيا بهدف زيادة وتيرة العلاقات مع أنقرة.

وأكدت أنهم بحثوا خلال اللقاء مجالات التعاون التي من شأنها توفير الفائدة لكلا الجانبين.

وأردفت: "سنعمل على تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تركيا من خلال تناول التحديات المتعلقة بتطبيقه".

من جانبه، شدد رئيس المجلس الأوروبي على أنهم مستعدون لتقديم أجندة ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا والروابط بين الشعوب.

وأوضح أن مصلحة الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية تتمثل بالاستقرار والأمن شرقي البحر المتوسط والعلاقات الإيجابية ذات المنفعة المتبادلة مع تركيا.