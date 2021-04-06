تركيا تستدعي السفير الصيني على خلفية منشورات للسفارة تستهدف سياسيين

استدعت الخارجية التركية، الثلاثاء، السفير الصيني في أنقرة ليو شاو بين، لإبلاغه بانزعاجها من منشورات للسفارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت الوزارة للسفير عن انزعاجها من منشورات للسفارة على موقع تويتر، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مسؤولين في الخارجية التركية.

ورداً على تغريدات داعمة لمسلمي الأويغور نشرها كل من رئيسة حزب "إيي" التركي ميرال أقشنر ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أشارت السفارة الصينية إلى حسابهما بتويتر في تغريدة لها كتبت فيها: "يعارض الجانب الصيني بحزم ويدين بشدة أي تحد من أي شخص أو قوة لسيادة الصين ووحدة أراضيها، ويحتفظ بحق الرد المحق".