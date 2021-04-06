تركيا وروسيا تخططان لتوقيع اتفاق تعاون في مجال الفضاء قريباً

قال رئيس وكالة الفضاء التركية لوكالة أنباء روسية إن تركيا وروسيا على وشك توقيع اتفاق تعاون فضائي.

وأضاف سردار حسين يلدريم في مقابلة مع وكالة "تاس" للأنباء: "نعمل على بناء علاقات ثنائية مع الدول والمنظمات الدولية التي حددناها وفقاً لأهدافنا الوطنية. ونواصل بذل الجهود لإنجاح التعاون مع مختلف البلدان، بما في ذلك روسيا".

وأوضح قائلاً: "لدينا خطط لتوقيع اتفاق في المستقبل القريب". مشيراً إلى أن استكشاف الفضاء عملية معقدة ومكلفة جداً وتتطلب تقنيات عالية.

وقال: "لهذا السبب، التعاون الدولي مهم جداً في هذا المجال. ونحن نهدف على المستوى الدولي لإقامة علاقات شراكة قوية مع الدول الإقليمية والمجاورة. وبالنسبة لروسيا، لدينا فرص كبيرة في العديد من مجالات التعاون. نعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق تقدم أسرع بكثير إذا تمكنا من بناء علاقات شراكة قوية تقوم على التعاون والمنفعة المتبادلة".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان كشف في 9 فبراير/شباط من هذا العام، عن برنامج الفضاء للبلاد الذي يرسم خارطة طريق لخطط تركيا المتعلقة بالفضاء للسنوات العشر القادمة. مشيراً أن البرنامج تم إعداده وسيتم تنفيذه من قبل وكالة الفضاء التركية التي أنشأتها الحكومة التركية عام 2018 بهدف الانضمام إلى العديد من البلدان الأخرى التي لديها برامج فضائية.

وفي إشارة إلى البرنامج المعلن، قال يلدريم إنه يعكس أهداف تركيا الرئيسية التي حددتها الدولة في مجال الفضاء، وكذلك الخطوات التي يتم اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف.

وأضاف: "لدينا عشرة أهداف رئيسية والعديد من المهام الفرعية. ونحن نؤمن بتنفيذ الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف الموضوعة".

من جانبه قال رئيس وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية دميتري روغوزين لوكالة أنباء الأناضول، إن تركيا لديها كامل النفوذ السياسي والاقتصادي اللازم لتنفيذ برنامجها الوطني للفضاء وأن موسكو راغبة ومستعدة لتقييم جميع الفرص للمشاركة في المبادرات المتعلقة بالبرنامج.

وأوضح روغوزين أنه يجري حالياً إعداد مسودة وثيقة لجعل الاتصالات بين البلدين أكثر منهجية، ولإضفاء الإطار القانوني على التعاون في الأنشطة الفضائية السلمية بين أنقرة وموسكو.