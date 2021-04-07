أذربيجان تعزي تركيا في استشهاد قائد طائرة الاستعراض المنكوبة

قدم وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، تعازيه لتركيا في استشهاد قائد طائرة الاستعراض العسكرية المنكوبة، التي سقطت في ولاية قونية (وسط).

جاء ذلك في رسالتي تعزية بعث بهما، الأربعاء، إلى كل من نظيره التركي خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان يشار غولر.

وقال حسنوف إنه تلقى نبأ استشهاد قائد الطائرة ببالغ الحزن والأسى.

وتمنى من الله الرحمة للشهيد قائلا: "ألمكم ألمنا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، استشهاد طيار، جراء سقوط طائرته الاستعراضية في ولاية قونية.

وأفادت الوزارة في بيان، أن طائرة استعراض عسكرية تابعة لفريق "النجوم الأتراك" من طراز "NF-5"، سقطت اليوم في قونية.

وأوضحت أن سبب سقوط الطائرة غير معروف بعد، لافتة إلى بدء التحقيقات اللازمة في الحادث.