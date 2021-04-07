اعتصام جديد لعائلات تركية أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية موش

بدأت عائلتان تركيتان الأربعاء اعتصاماً أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" في ولاية موش للمطالبة باستعادة ابنيهما اللذين اختطفتها منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن عائلة "تكر" و"أوزجان" بدأتا الاعتصام أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي"، على أمل استعادة ابنيهما المختطفين لدى "بي كا كا" الإرهابية، ولدعم الأمهات المعتصمات في ولاية دياربكر (جنوب).

هذا فيما تواصل أمهات الاعتصام منذ 583 يوما أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" في ولاية ديار بكر التركية،

وتتهم النسوة حزب "الشعوب الديمقراطي" بالضلوع في خداع واختطاف الشباب والزج بهم للقتال في صفوف المنظمة الإرهابية.

وفي حديثه للأناضول، الأربعاء، قال الأب شمس الدين أوزجان، إنهم سيواصلون الاعتصام في ولاية موش ليكون استمرارا للاعتصام في ولاية ديار بكر.

وأضاف أن "الشعوب الديمقراطي خطف ولدي وسلمه لـ بي كا كا الإرهابية منذ عام 2015. لولاه لما حصل ذلك".

وتابع أوزجان "بي كا كا دمرتنا، وتدعي أنها تحمي الأكراد. لا علاقة لها بالأكراد، هم ليسوا أكرادا".

وأكد أنهم سيواصلون الاعتصام في الولايتين، داعيا جميع العوائل التي اختطف أبناؤها للمشاركة في الاعتصام.

بدورها، قالت الأم غلبهار تكر، إن ابنها اختطف عام 2014، وأنها ستواصل الاعتصام حتى تجتمع مع فلذة كبدها.

ويحظى الاعتصام أيضا بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر، والتقوا الأمهات المعتصمات.

كما أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن دعمه للأمهات المعتصمات في أكثر من مناسبة، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وأفراد من كافة فئات المجتمع.