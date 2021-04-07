التجربة التركية الرائدة في تطوير الطائرات المسيرة وأثرها في الشرق الأوسط

أشاد الاقتصادي والفيلسوف الأمريكي فرانسيس فوكوياما بالطائرات المسيرة والطائرات المسيرة المسلحة التركية والطفرة الهائلة التي حدثت في قطاع إنتاج المسيرات في تركيا خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف فوكوياما في مقال له في صحيفة American Purpose أن المسيرات التركية لعبت دوراً كبيراً في حسم العديد من الصراعات وفي تغيير موازين القوى بالمنطقة.

إنه بالعودة إلى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما بدأ اللعب بالطائرات بدون طيار لأول مرة، ساد التوقع أن سيكون لهذه الطائرات آثار كبيرة على السياسة العالمية. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل تسيطران في ذلك الوقت على تكنولوجيا المسيرات الطائرة إلى حد كبير، إنما كان من المحتم أن تنتشر هذه المسيرات على نطاق واسع وتغير طبيعة الصراع بين الدول. وكان الاستخدام المحدد المتخيل لهذه المسيرات هو الاغتيالات المستهدفة، أو كما تكهن البعض مؤخراً أنه يمكن استخدامها ضد البنية التحتية الحيوية للدول مثل محطات الطاقة النووية. ومع أن أي من هذه التهديدات لم يظهر بشكل كبير حتى الآن، لكن المشهد العالمي قد تغير بالفعل بواسطة الطائرات العسكرية بدون طيار.

وقال فوكوياما إن تركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان هي فاعل رئيسي في هذا التغير، فقد طورت البلاد طائراتها المحلية بدون طيار وأحدث لاستخدامها تأثيرات مفصلية في العديد من النزاعات العسكرية الأخيرة مثل حرب ليبيا وفي سوريا وإقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، وفي القتال ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي داخل حدودها. وبفضل هذه المسيرات الطائرة تمكنت تركيا من الإرتقاء بنفسها لتصبح وسيطاً إقليمياً رئيسياً يتمتع بقدرة أكبر من قدرة روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة على تشكيل النتائج والمخرجات النهائية.

وقد تم تطوير الطائرات بدون طيار التركية مثل "بيرقدار TB2" و"أنكا-S" في شركة الدفاع التركية "بايكار"، بإشراف مصمم المسيرات الطائرة "سلجوق بيرقدار" الذي تلقى تعليمه في معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا". وكان الدافع والمحفز لتركيا وراء إنتاج طائرة بدون طيار محلية الصنع، الحظر العسكري الأمريكي الذي طبقته واشنطن عام 1975، وكذلك إحجامها عن بيع طائراتها المتطورة من طراز "بريداتور" و"ريبر". ومع توجه تركيا لشراء المسيرات الطائرة من طراز "هيرون" من إسرائيل، اتضح لها أن هذه العلاقة إشكالية أيضاً. والواقع أن أحدث الطائرات التركية تمثل اختراعاً مثيراً للإعجاب مع تمكن المسيرة الطائرة "TB2" التحليق عالياً لمدة 24 ساعة، ويمكنها كذلك أداء مهام الاستطلاع والهجوم.

وفي آذار/ مارس 2020 ظهرت فعالية هذه الأسلحة لأول مرة خارج حدود تركيا، حين شنت أنقرة هجوماً مدمراً على القوات المدرعة للنظام السوري داخل سوريا كانت تتحرك في محافظة إدلب على طول الحدود التركية، رداً على هجوم سوري مدعوم روسياً أدى إلى استشهاد 36 جندياً تركياً. وأظهرت لقطات فيديو أن المسيرات التركية كانت تدمر العربات المدرعة السورية الواحدة تلو الأخرى، بما في ذلك أكثر من 100 دبابة وناقلات جند مدرعة وأنظمة دفاع جوي. ونتيجةً لذلك توقف الهجوم السوري تماماً، وأصبحت محافظة إدلب ملاذاً آمناً للاجئين.

وفي مايو/أيار من نفس العام، استخدمت قوات حكومة الوفاق الليبية الطائرات المسيرات التركية لمهاجمة قاعدة جوية تابعة لقوات الانقلابي حفتر المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، ما ساهم في إفشال هجوم تلك القوات على طرابلس. كما استخدمت أذربيجان المسيرات التركية أخيراً في حرب تحرير إقليم قره باغ في سبتمبر/أيلول ضد أرمينيا ودمرت ما يقدر بنحو 200 دبابة و90 مركبة مدرعة أخرى و182 قطعة مدفعية، ما أجبر الأخيرة على الانسحاب من الأراضي التي كانت تحتلها منذ 30 عام. وأصبح هذا النصر نقطة فخر قومي في تركيا.

ويبدو أن استخدام تركيا للطائرات بدون طيار سيغير طبيعة القوة البرية بطرق من شأنها تقويض هياكل القوة الحالية التي تتبع طريقة الترهيب بأصناف من البوارج أو حاملات الطائرات التي عفا عليها الزمن والسائدة منذ بداية الحرب العالمية الثانية. كما أن بناء القوات البرية المسلحة المعتمد على الدبابات وهو النمط الذي هزم جيش العراق مرتين في حربي الخليج عام 1991 و2003 كانت أولويته تستند إلى حقيقة أنه على مدى سنوات عديدة، كان بإمكان دبابة فقط تدمير دبابة أخرى.

وكانت إحدى الحقائق غير المعروفة عن حرب عام 1967 في الشرق الأوسط هي أن دبابتين مصريتين فقط تمت إصابتهما من الجو في الضربة الجوية الإسرائيلية الافتتاحية، إذ كان من الصعب جداً إصابة هدف صغير بطائرة. لكن الذخائر الموجهة بدقة بدأت في الانتشار في السنوات التي تلت ذلك، ما جعل استهداف الدبابات أسهل بكثير، رغم أنها لا تزال تتطلب منصات باهظة الثمن مثل طائرة هجومية ذات دعم وثيق من طراز "A-10"، ما يستلزم بدوره دفاعات جوية باهظة الثمن للعمل ضد طائرة متطورة.

أما اليوم فقد غيرت الطائرات بدون طيار هذه الصورة إلى حد كبير لأنها رخيصة نسبياً وتصعب هزيمتها، فضلاً عن أنها لا تخاطر بحياة الطيارين البشر. لذلك نجد الجيوش في جميع أنحاء العالم تتدافع الآن لمعرفة كيفية الدفاع عن نفسها ضد المسيرات الطائرة. وليس من الواضح حتى اللحظة من سيفوز في سباق التسلح بين الطائرات بدون طيار والإجراءات المضادة لها. لكن من الممكن القول إن العالم ربما شهد آخر معركة بالدبابات في حرب العراق عام 2003.

لقد ساهمت الطائرات بدون طيار بالكثير في تعزيز صعود تركيا كقوة إقليمية في عام 2020. وقد تمكنت تركيا إلى الآن من تشكيل النتائج النهائية لثلاثة صراعات بشكل حاسم، وهي لا تزال تعد بفعل المزيد.

إن الشرق الأوسط الذي بدا وكأنه كان مستقطباً على طول الخطوط السنية الشيعية بقيادة الخصمين الأساسيين المملكة العربية السعودية وإيران، أصبح الآن متعدد الأقطاب حقاً. ولم تنهج تركيا سياسة الانحياز الدائم لأية جهة، فقد عارضت نظراءها من القوى السنية كدول الخليج، في ليبيا. ووقفت إلى جانب روسيا من خلال شراء نظام الدفاع الجوي إس-400 رغم تصادمها مع الوجود الروسي في سوريا. ورفضت مواءمة أهدافها مع واشنطن رغم استمرار عضويتها في الناتو. ومع كل ذلك، باعت طائرات بدون طيار من طراز TB2 إلى أوكرانيا، ما قد يساعد في حل هذا الصراع.

وكانت لسياسات تركيا هذه بعض النتائج الجيدة. فقد هزم التدخل التركي في سوريا ما كان يعتزم النظام السوري فعله من إبادة جماعية ضد اللاجئين في محافظة إدلب. ولو نجح الأسد في استعادة المحافظة، لأثار أزمة لاجئين ضخمة أخرى ذات تداعيات كبيرة على أوروبا. وليس من الواضح إن كان العالم سيكون أفضل حالاً لو احتل حفتر طرابلس. إن الطبيعة متعددة الجوانب للصراعات في الشرق الأوسط تجعل حلها أكثر صعوبة، وهذه الطبيعة تمثل أحد أسباب استمرار اندلاع الحرب الأهلية السورية بعد ما يقرب من عقد من الزمان.

وختاماً فإن العديد من النقاد الأمريكيين لسياسة المسيرات الأمريكية الطائرة لا يزالون يعيشون في عالم كانت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هما المستخدمان الرئيسيان لهذه التكنولوجيا. لكن هذا العالم قد اختفى بالفعل وسرعان ما حل مكانه عالم جديد أصبحت فيه الطائرات بدون طيار أسلحة مركزية في ساحة المعركة. فهل يمكننا التكهن بما سيبدو عليه العالم بعد عشر سنوات؟