رئيس البرلمان: تركيا توفر للسوريين الإمكانات نفسها التي توفرها لمواطنيها

قال رئيس البرلمان التركي إن بلاده توفر للسوريين الإمكانات نفسها التي توفرها لمواطنيها.

جاء ذلك خلال لقاء مصطفى شنطوب مع رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، في مكتبه بالعاصمة أنقرة، في أول زيارة يجريها الأخير لتركيا منذ توليه منصبه الأممي، في سبتمبر/أيلول 2020.

وأفاد شنطوب بأن تركيا أكثر دولة تستضيف لاجئين بالعالم.

وأضاف أن "هذا أمر لا يمكن للدول الأخرى القيام به، حتى لو امتلكت إمكانيات اقتصادية".

من جهته، أشار بوزكير إلى أنه سيجري زيارة إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا يتفقد خلالها أوضاع السوريين.

وبوزكير هو نائب في البرلمان التركي عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويزور تركيا ضمن جولة تشمل أيضا قطر، التي يزورها الأربعاء، ثم أذربيجان.