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الخارجية التركية تستدعي سفير إيطاليا بعد تصريحات "مهينة وشعبوية" بحق أردوغان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.04.2021 23:09
آخر تحديث في 08.04.2021 23:37
الخارجية التركية تستدعي سفير إيطاليا بعد تصريحات مهينة وشعبوية بحق أردوغان

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيطالي في أنقرة، الخميس، على خلفية عبارات "غير مقبولة" و"مهينة" لرئيس الوزراء ماريو دراغي بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأدان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "بشدة" تصريحات دراغي، واصفاً إياها بـ"الشعبوية غير المقبولة والمهينة وغير المنطقية".

وقال دراغي خلال مؤتمر صحافي في روما رداً على سؤال حول ما أشاعه نواب ومسؤولون أوروبيون عن "خطأ بروتوكولي" حدث لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: "شعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم، الديكتاتوريين".

وأضاف دراغي "لا أؤيد أبداً سلوك الرئيس التركي تجاه رئيسة المفوضية (...) هذا لم يكن سلوكاً ملائماً".

لكنه اعتبر من جهة أخرى أن أردوغان يبقى ضمن فئة من المسؤولين الذين ينبغي التنسيق والتعاون معهم.

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