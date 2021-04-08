تشاوش أوغلو يثمن دور الكويت في المصالحة الخليجية

قال وزير الخارجية إن تركيا تأمل أن يتم التطبيع بين الدول الشقيقة في منطقة الخليج دائما، عن طريق الجهود الكويتية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده مولود تشاوش أوغلو مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، بالعاصمة أنقرة الخميس.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن جهود الوساطة التي تبذلها الكويت تستحق الاحترام، وتركيا تدعم دائما هذا الدور المحوري الهام، وستواصل ذلك في الفترة القادمة.

وأكد أن الكويت وتركيا أصبحتا رمزا وعلامة للوساطة في العالم، وما أنجزته الكويت في الأزمة الخليجية لم يكن سهلًا طوال 4 سنوات.

ولفت إلى أن الكويت حافظت على حيادها ولم تفقده أبدًا خلال هذه الأزمة، ولم تتنازل أبدا عن إصرارها، وواصلت جهودها رغم الصعوبات.

وأضاف: "ما نأمله الآن هو أن يصبح هذا التطبيع دائمًا بفضل جهود الكويت وأن تتقدم العلاقات بين الدول الشقيقة نحو الأفضل".

وشدد على أن هذا الوضع سينعكس بشكل إيجابي أيضًا على علاقات تركيا مع مجلس التعاون الخليجي والبلدان الشقيقة في المنطقة.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017، بذلت الكويت جهودا للوساطة حتى إتمام المصالحة بين دول مجلس التعاون، في يناير/ كانون الثاني الماضي.