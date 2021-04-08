محافظ البنك المركزي يشارك في اجتماع دول مجموعة العشرين

شارك محافظ البنك المركزي التركي في اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، وجرى الاجتماع في الوسط الافتراضي.

وأفاد شهاب قاوجي أوغلو، في تغريدة الأربعاء، أن المجتمعين تبادلوا الآراء حول الاقتصاد العالمي والتطورات المالية، وقيّموا التحديثات على خطة عمل كوفيد-19.

على صعيد متصل، ذكر البنك المركزي في تغريدة، أن المشاركين تبادلوا وجهات النظر حول العديد من القضايا المهمة مثل تحديث خطة عمل مجموعة العشرين وتعزيز الاقتصادات والتمويل المستدام واللوائح المالية والتغير المناخي.

ويتألف تكتل مجموعة العشرين أو ما تعرف اختصارا بـ "G20"من بلدان تركيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا.

إضافة إلى اليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتظهر بيانات المجموعة أن دول التكتل تستحوذ على 80 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، كما تشكل أنشطتها نحو 75 بالمئة من تجارة العالم، ويمثل سكانها ثلثي التعداد العالمي.

وتأسست "مجموعة العشرين" عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في تسعينيات القرن الماضي.